“Mi è stato comunicato dall'ATS la presenza in paese di un nuovo caso di Covid-19; ormai siamo a quota quattro”.

Lo fa sapere il sindaco di Sedilo Salvatore Pes che precisa: “La persona interessata è stata immediatamente messa in isolamento, unitamente ai propri familiari dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Ho provveduto ad attivare tutte le misure di sicurezza sanitarie ed amministrative ed in particolare, il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), ho attivato il tavolo permanente per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari, così come disposto dal D.P.C.M”.

“Ho personalmente contattato il nostro concittadino accertandomi delle sue condizioni di salute, per manifestargli vicinanza ed assicurargli la piena e totale disponibilità per qualsivoglia esigenza”, ha detto il sindaco.

Il primo cittadino comunica anche che saranno presi “ulteriori provvedimenti per limitare al massimo la diffusione del Virus, tra tutte (grazie anche alla disponibilità degli stessi esercenti) la chiusura anticipata dei bar da sabato 12 alle ore 21 sino al 27 settembre”.

Infine, Pes invita l'intera Comunità a una maggiore accortezza e a “contattare il proprio medico ai primi sintomi (febbre, difficoltà respiratorie, dolori diffusi, mal di testa, stanchezza profonda, congiuntivite, etc); in queste situazioni, in via precauzionale, bisogna assolutamente evitare i contatti con gli altri e le uscite”.