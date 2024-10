Così la sindaca Paola Secci ai suoi concittadini di Sestu: ecco le principali novità: “Stamattina, in un clima di collaborazione e dialogo, ho parlato con i gestori di palestre, piscine, centri sportivi e culturali, sociali e ricreativi, scuole e servizi educativi privati ascoltando le loro istanze e spiegando le ragioni che mi hanno spinto a ordinare le chiusure disposte ieri a causa dell'aumento dei contagi di Covid-19 nel territorio di Sestu".

"Alla luce di questo incontro e delle più recenti comunicazioni dell'Ats, ho deciso, per limitare il più possibile i danni economici e sociali dovuti all'evolversi della situazione sanitaria, di emettere una nuova ordinanza in sostituzione della precedente, che conferma la sospensione dal 20 al 29 ottobre 2020 delle attività suddette limitatamente alla fascia d’età da 0 a 14 anni, quella che le autorità sanitarie confermano essere più a rischio di contagio".

"In queste ore stiamo aspettando maggiori dettagli sull'azione dell'unità mobile che l'amministrazione ha fortemente sollecitato all'Ats per evitare lo spostamento dalle proprie abitazioni di bambini e ragazzi che potrebbero essere positivi. In base alle ultime comunicazioni, il tampone sarà effettuato su 600 bambini a partire da domani, iniziando dagli alunni delle classi quinte delle scuole elementari e delle classi terze delle scuole medie. In attesa di essere chiamati dall'Ats i bambini dovranno preservarsi il più possibile e applicare tutte le misure di sicurezza previste per tutelare la loro salute e quella dei loro cari, rivolgendosi al medico di base in caso di necessità".

"Appena sarò a conoscenza di ulteriori informazioni come sempre sarà mia premura comunicarvele tempestivamente. Sono giorni di scelte sofferte e difficili, ma come nella prima fase di questa emergenza sanitaria, neanche in questo nuovo momento di difficoltà il Comune smetterà di essere al fianco dei propri concittadini, continuando a rimanere in ascolto delle loro esigenze e preoccupazioni con l'obiettivo prioritario di tutelare il benessere e la salute della comunità. Grazie alla collaborazione e al senso di responsabilità che Sestu ha già saputo dimostrare, nessuno sarà lasciato solo”.