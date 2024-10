“Questa mattina sono stato al Santissima Trinità, avamposto Covid non solo per la città di Cagliari ma per tutto il Sud Sardegna. In questo momento delicato, ho voluto sincerarmi della situazione in prima persona e esprimere la mia vicinanza e il ringraziamento di tutta la città al personale sanitario che lavora senza sosta, e spesso in condizioni difficili, nella lotta contro il virus. Soltanto uniti dal comune senso di responsabilità, rispettando le regole, con un altro sforzo riusciremo insieme a superare anche questa emergenza”.

Lo ha detto il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, durante un sopralluogo al nosocomio di Is Mirrionis, insieme al dottor Sergio Marracini, direttore sanitario del Santissima Trinità di Cagliari.