Dopo le festività tornano le fasce di rischio e le zone a colori per il Covid. Diverse le Regioni che dal 6 gennaio potrebbero finire nuovamente in zona rossa o arancione: a rischiare per ora sono soprattutto Veneto, Liguria e Calabria, che secondo l'ultimo report Iss hanno superato il valore 1 di Rt e che potrebbero essere collocate nella lista dei territori sottoposti a maggiori restrizioni.

Vicine alla soglia critica anche Puglia, Basilicata e Lombardia.

Singolare il caso della Sardegna, che, secondo quanto emerge, ha una classificazione del rischio 'non valutabile' e quindi 'alto', a causa dell'incompletezza dei dati forniti.