“Aveva 92 anni, è il primo morto per Covid del nostro paese. È stato ricoverato per altri motivi quasi un mese fa e purtroppo non è più tornato a casa”.

A darne notizia l’amministrazione comunale, che in un post scrive un ricordo del compianto concittadino.

“Era un grande uomo, una bella persona, da sempre immerso ed appassionato del mondo del calcio, conosceva tutte le generazioni e tutti gli volevano un gran bene. Il nostro pensiero va alla moglie, ai suoi figli e nipoti, che non hanno potuto portargli conforto nel suo ultimo tempo di vita, che hanno vissuto da lontano il suo dolore, che non hanno potuto dirgli addio, fargli una carezza o stringergli la mano”.

Il rito funebre si svolgerà oggi in cimitero, nel rispetto di tutte le regole, con la presenza dei soli parenti stretti.

“La nostra comunità, rattristata, è vicina alla sua famiglia e porge loro, tramite noi, le più sentite condoglianze”, sottolinea l’amministrazione.