“Devo comunicarvi che nella giornata odierna (ieri, 22 settembre 2020, in tarda serata, n.d.r.), sono stati eseguiti 350 tamponi, test sierologici che hanno accertato la positività sierologica al Covid sei cittadini, che sono stati già segnalati all’Ats Sardegna di competenza. Questi cittadini, già in quarantena, saranno sottoposti a tampone. Devo inoltre segnalarvi che l’Ats di Lanusei mi ha comunicato la positività al Covid di tre cittadini sottoposti a tampone nei giorni scorsi, anche loro sono in isolamento sotto attento monitoraggio. Cari cittadini di Seui, il momento non è dei migliori, ma manteniamo la calma e soprattutto osservate tutte le prescrizioni che sono state diramate. Come Comune abbiamo acquistato altri 400 test sierologici per monitorare praticamente tutta la popolazione. Questo a prescindere dall’Ats che probabilmente effettuerà il tampone a tantissimi cittadini. Domani (ossia, oggi, 23 settembre 2020, per chi legge, n.d.r.), sono previsti 8 tamponi a cittadini in isolamento. Grazie per la collaborazione”.

Lo scrive in un post sui social, il sindaco di Seui, Marcello Cannas, per informare la cittadinanza sugli ultimi aggiornamenti del Coronavirus e sull’attuale situazione nel territorio comunale.