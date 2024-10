Le festività natalizie quest’anno saranno caratterizzate dal particolare momento di emergenza sanitaria che ha interessato tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del Covid-19. Tuttavia, nonostante la singolarità del momento, sono tanti i gesti di solidarietà, anche nei confronti dei poliziotti, impegnati costantemente anche ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del contagio e, perciò, più a rischio.

Tra questi, uno molto importante ai fini della prevenzione e del monitoraggio dello stato di salute del personale della Polizia di Stato, è arrivato dalla polisportiva “Dinamo Sassari” e, in particolare, dal Presidente Stefano Sardara che ha donato alla Questura di Oristano 80 tamponi rapidi per la diagnosi di infezione da Covid-19. A tal proposito, il Questore di Oristano Giusy Stellino, a nome di tutto il personale della Polizia di Stato della Provincia, ringrazia il Sig. Sardara e tutta la “Dinamo Sassari” per l’apprezzato dono e la generosità dimostrata.