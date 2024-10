Il Collegio dell'Istituzione Sa Sartiglia, l'organo della Fondazione Oristano preposto all'organizzazione, alla valorizzazione e alla promozione dell'antica giostra equestre, si è riunito per discutere sulle prospettive legate all'edizione 2021 della Sartiglia. La difficile situazione determinata dall'emergenza sanitaria in corso, rende impossibile una programmazione allo stato attuale. Non è chiaro, dunque, se con quali modalità si potrà svolgere la manifestazione equestre più importante dell'Isola, prevista originariamente il 14 e 16 febbraio prossimi.

Dal punto di vista tecnico e organizzativo, trapela dall'amministrazione comunale, gli uffici della Fondazione avvieranno le azioni propedeutiche alla realizzazione della manifestazione, aspettando di capire che sviluppi prenderà l'emergenza Covid a livello locale e nazionale.

Partirà comunque la programmazione di attività di valorizzazione e promozione dell'evento, che ogni anno permette di far conoscere la Sartiglia nel mondo, attirando l'attenzione di un pubblico sempre più vasto e internazionale.