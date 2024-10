E’ il sindaco di San Gavino Monreale, Carlo Tomasi ad aggiornare la situazione nel territorio comunale, tramite il sito istituzionale: “Di seguito si comunicano i dati aggiornati, 23 casi totali (+1 da ieri, che si riferiscono dall’inizio dell’emergenza della pandemia) di cui, 5 attualmente positivi, (è il dato aggiornato a ieri, venerdì 9 ottobre 2020), 15 guariti e 3 deceduti, mentre degli attualmente positivi, 5 soggetti sono in isolamento domiciliare, nessuno ricoverato con sintomi. Si segnala che è ancora in corso di completamento il tracciamento dei contatti dei positivi, per cui allo stato attuale non è possibile comunicare il numero esatto delle persone in quarantena”.

(Info tratte dal portale civico del Comune)