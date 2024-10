“Si comunica che il 31 Ottobre 2020, è pervenuta la segnalazione da parte delle autorità sanitarie, della presenza di 34 casi positivi al Covid-19, di cui 31 attualmente in isolamento domiciliare e 3 in ricovero ospedaliero. Alla data odierna le persone positive a Sinnai sono 34. Si raccomanda pertanto il massimo puntuale rispetto di tutte le prescrizioni in materia di prevenzione emanate dalle autorità governative, regionali e comunali”.

E’ quanto ha comunicato, oggi, domenica 1 novembre, attraverso il sito istituzionale del Comune, il sindaco di Sinnai, Tarcisio Anedda ai suoi concittadini, con il monito ben preciso di rispettare scrupolosamente le norme in materia di Covid per evitare ogni possibile ipotesi di contagio.