“L’Ats in data odierna ha reso noto che i casi positivi al Covid-19 finora rilevati nel Comune di Maracalagonis sono saliti a 17, di cui 1 in regime di ricovero ospedaliero e 16 monitorati presso il proprio domicilio. Cerchiamo di vivere la nostra quotidianità con attenzione e serenità, ma ricordiamoci che rispettare tassativamente le norme di contrasto è l’unica possibilità che abbiamo per interrompere questa preoccupante quanto pericolosissima progressione della diffusione dei contagi. Con la speranza che giunga presto la notizia della negativizzazione dei nostri concittadini segnalo che eventuali aggiornamenti saranno pubblicati qualora vi sia una variazione dei numeri”.

Così il sindaco, Francesca Fadda, si rivolge alla popolazione di Maracalagonis, con la comunicazione (inerente la situazione dei contagi), che è stata anche pubblicata sul sito istituzionale del Comune.