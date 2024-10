Sono 107 i positivi al virus nella cittadina di Sinnai, in particolare 5 sono ospedalizzati, mentre i rimanenti sono in isolamento domiciliare: 6 invece le persone guarite. Numero che per ora non hanno fatto minimamente abbassare la guardia in municipio, tanto che il sindaco Tarcisio Anedda ha disposto con l’ordinanza numero 57, restrizioni fino al prossimo 3 dicembre:

Il divieto d’accesso alle piazze, ai parchi pubblici e privati ed ai giardini aperti al pubblico dopo le ore 20,00. Per eventuali dimostrate esigenze, l’accesso potrà essere consentito fino alle ore 21,00 con autorizzazione formale del Comune;

Durante le cerimonie funebri è consentito l’ingresso ai cimiteri ai soli parenti stretti e fino ad un massimo di 15 persone, con uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;

La frequentazione dei mercati rionali all’aperto del martedì e del venerdì deve avvenire con il rigoroso rispetto da parte degli operatori interessati e dei relativi clienti del distanziamento interpersonale di sicurezza, del divieto di assembramento e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. La permanenza negli spazi mercatali deve rigorosamente limitarsi al tempo strettamente necessario per l’effettuazione degli acquisti;

Il divieto assoluto di assembramento in tutte le ore del giorno negli spazi aperti al pubblico quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, piazze, giardini, litorali e spiagge, aree adiacenti agli esercizi di somministrazione;

L’obbligo continuativo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in maniera corretta, coprendo naso e bocca;

L’obbligo di chiusura dalle ore 20,00 fino alle ore 05,00, per tutti i giorni della settimana, dei cosiddetti distributori automatici h24, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con eccezione di quelli ubicati all’interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via; Sono fatti salvi i distributori automatici delle farmacie e parafarmacie e i distributori h24 limitatamente alla vendita di articoli parafarmaceutici e/o di igiene personale.