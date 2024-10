La Sardegna non ‘pecca’ sulle inoculazioni, anzi, sebbene slitta di 48 ore la consegna di ben 16.380 nuove dosi (previste per quest’oggi, lunedì 11 gennaio 2021), l’Isola si pone al sesto posto in Italia sulle inoculazioni effettuate, raggiungendo l’81%.

E la conferma arriva dall’Ansa Sardegna, che riporta il “balzo in avanti per la corsa aelle vaccinazioni in Sardegna che ha accelerato arrivando in sesta posizione tra le regioni italiane per percentuale di dosi del vaccino Pfizer inoculate, 15.979, rispetto a quelle consegnate da Roma, 19.680. Nell'ultimo report del Governo, infatti, l'Isola è arrivata all'81,2% - con una quota che verrà tenuta di scorta per il richiamo - rispetto ad una medi nazionale ferma al 70%”.

Per la giornata odierna erano attese le nuove 16.380 dosi vaccinali, che arriveranno (pare), mercoledi. Come riporta sempre l’Ansa Sardegna – “si tratta della terza e ultima parte delle oltre 33mila fiale destinate alla Sardegna per la somministrazione a operatori socio-sanitari, dipendenti e pazienti di case per anziani e volontari”.