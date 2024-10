"La Sardegna ha i dati migliori in Italia per incidenza casi ogni 100mila abitanti. Per la seconda settimana consecutiva sotto quota 50; premiati gli sforzi di Regione e cittadini. Non abbassiamo la guardia, possiamo sconfiggere la pandemia". Così su Facebook il presidente della Regione Christian Solinas.

"Un risultato che vogliamo raggiungere e mantenere anche nei mesi futuri - afferma - per assicurare ai cittadini la riconquista di tutte quelle piccole grandi libertà individuali che sono state sacrificate in questi mesi, e per garantire la ripresa alle attività economiche e produttive".

"I numeri premiano gli imponenti sforzi messi in campo per contrastare il Covid, non solo dalle Istituzioni, ma da tutti i cittadini, che desidero ringraziare per il loro impegno e l’alto senso di responsabilità dimostrato", conclude.