"Stiamo lavorando a un testo che ci consentirà di dare una risposta adeguata all'andamento della curva epidemiologica. Questo non significa vivere nel terrore ma vivere in maniera attenta, con tutte le precauzioni necessarie, una fase di transizione come questa".

Ad annunciarlo è Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, annunciando nuove misure restrittive per contenere i contagi di Coronavirus. Il governatore ha fatto sapere che la Giunta aspetta il nuovo decreto del governo, che proroga sino a fine settembre le misure anti contagio, poi emetterà la sua ordinanza ufficializzando le nuove misure.