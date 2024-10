Slitta ancora l'ordinanza regionale per ripristinare i test negli scali portuali e aeroportuali della Sardegna per i passeggeri stranieri in arrivo da zone a rischio.

Era stata la vicepresidente della Regione Alessandra Zedda ad annunciarlo per prima, mercoledì scorso, poi sabato le parole dello stesso governatore Christian Solinas: "Ripristiniamo un'intensificazione dei controlli rispetto agli arrivi dai Paesi che, in questo momento, hanno il più alto tasso di incidenza di casi dovuti alla variante Delta".

Ma, ad oggi, il provvedimento non è stato ancora adottato. Secondo quanto riportato dall'Ansa, Solinas potrebbe voler attendere le risultanze della Cabina di regia del Governo che servirà a stilare la lista dei luoghi dove il green pass diventerà obbligatorio, e da cui dovrebbero emergere novità sulle richieste delle Regioni di modifica dei parametri per le fasce di rischio.