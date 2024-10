“Cari concittadini e concittadine, il nostro paese sta vivendo in queste ore momenti di grande apprensione ed è importante e complicato il lavoro che insieme ad Ats, forze dell'ordine e pubblica sicurezza stiamo svolgendo con la finalità di emettere un provvedimento che sia efficace a contrasto dell'emergenza sanitaria. Mancano ancora alcuni dati e alcune certezze per poter emettere misure restrittive che potrebbero bloccare completamente il paese. È attivo il dialogo continuo e costante con la Dirigenza scolastica per la potenziale chiusura delle scuole in paese. Stiamo valutando in queste ore le modalità della limitazione degli orari di apertura delle attività commerciali e degli esercizi aperti al pubblico. Cosi come si sta delineando il complesso meccanismo di poter avere a disposizione i tamponi per i cittadini. Vorremo evitare la scelta di una chiusura generale del paese. Vi chiedo, con grande umiltà, di aver fiducia nel lavoro che anche in questi minuti l'amministrazione sta svolgendo per il bene e la salute pubblica della comunità. Sarà mia cura aggiornarvi personalmente sulla situazione in evoluzione”.

Il sindaco di Gonnesa, Hansel Cristian Cabiddu, non nasconde la possibilità di eventuali restrizioni in virtù del fatto che i casi di positività siano aumentati: proprio qualche ora fa invece, un altro post qui di seguito, sempre del numero uno della Giunta, attraverso il quale viene tracciato il bilancio dei casi nel territorio di Gonnesa: “L’Ats mi ha comunicato che diciotto cittadini sono risultati positivi al Covid-19 – annuncia Cabiddu - è attiva la rete, tracciata da Ats, di ulteriori cittadini chiamati per essere sottoposti a tampone in questi giorni. Sommati ai 13 casi precedenti portano a 31 i contagi nel nostro comune dall'11 settembre ad oggi. Chiediamo ancora una volta alle persone contattate la massima prudenza e il rispetto totale delle linee guida Ats sino a esito certo al fine di tutelare la propria salute e quella degli altri cittadini. In queste ore sono attivi i contatti con tutti gli enti e organismi deputati e preposti alla salute pubblica per valutare i provvedimenti necessari per arginare il contagio. Così come accade in altri comuni della Sardegna colpiti dal virus non possiamo escludere ulteriori severi provvedimenti restrittivi volti a limitare la mappatura e la diffusione del virus in paese. Per questo motivo è ancor più fondamentale la collaborazione di ciascuno di noi volta ad uscire uniti da questo momento di difficoltà nel quale Gonnesa si trova. Chiediamo ad ogni cittadino, che presentasse anche minimi sintomi, di contattare telefonicamente o telematicamente il proprio medico di base, senza recarsi in ambulatorio, al fine di mantenere operativa la loro importante funzione di supporto e coordinamento in questa fase molto delicata per la comunità. Nel ricordare il rispetto delle norme igieniche e sanitarie di sicurezza previste dal Dpcm per arginare la diffusione del Covid-19, invitiamo i cittadini ad avere comportamenti prudenti. Adesso è il momento in cui la forza, la determinazione e il senso di responsabilità che da sempre contraddistingue Gonnesa debba emergere per superare le difficoltà. Sarà mia cura aggiornarvi costantemente su ulteriori comunicazioni”.