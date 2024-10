“Buongiorno, poco fa ho eseguito il tampone rapido e sono risultato positivo al Covid. Visto il ruolo mi stavo sottoponendo a test ogni pochi giorni e fino ad ora gli esiti erano stati sempre negativi. Per il momento sto bene a parte un leggero mal di testa. Da ora ovviamente starò in isolamento per il tempo necessario. Saluti Angelo”.

Così, 10 minuti fa, il sindaco della cittadina di Pattada, Angelo Sini, (nella foto in alto), sui social, che annuncia alla popolazione l’esito del tampone. Fortunatamente il primo cittadino sta bene ed è a casa, in isolamento domiciliare.