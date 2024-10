Continua il progressivo miglioramento dei principali indicatori sull'andamento dell'epidemia in Sardegna, passata da lunedì in zona bianca.

Secondo il consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe, nell'ultima settimana il numero positivi ogni 100mila abitanti ha fatto registrare percentuali ancora più basse (786, con un -16,5%).

In diminuzione dunque i nuovi casi rispetto alla settimana precedente. In netto calo, e pertanto sempre ampiamente sotto la soglia critica, i dati dei posti letto occupati da pazienti Covid: 8% in area medica e 6% in terapia intensiva.