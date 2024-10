Anche il Carnevale bosano sarà fortemente condizionato dallo stato di emergenza che scade il 31 marzo. È quanto emerge dalla delibera con la quale la giunta comunale guidata da Piero Franco Casula ha ha approvato il programma delle manifestazioni dell'edizione 2022 concordato con l'associazione Carrasegare 'Osincu.

Si è, infatti, deciso di svolgere regolarmente alcune iniziative, quali i concorsi per le scuole e l'estemporanea di pittura, rinviando ad un altro periodo la gran parte degli eventi che comportano assembramento. Rinviati a giugno gli eventi classici quali "su laldagiolu 'osincu", l'esibizione dei gruppi mascherati della Sardegna "ghias de carrasegare", la sfilata delle scuole, la festa delle "cantine in maschera", l'evento "Un fiume di maschere", rappresentazioni delle compagnie teatrali locali "Paristorias", il teatro da strada, il concorso per i carri e le maschere più belle, s'attittidu e Giolzi.

Al momento, dunque, restano in piedi i concorsi per le scuole, divisi per sezioni: (Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria 1° grado). Inoltre per il 26 e 27 febbraio sarà organizzata una estemporanea di pittura che avrà come tema per gli artisti di tutta la Sardegna "I colori del carnevale di Bosa".