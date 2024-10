“Oramai il virus lo abbiamo in casa. Dobbiamo avere la consapevolezza che la stagione estiva ci ha portato il virus e con questo stiamo convivendo nella quotidianità. Nessuno di noi è immune e nessuno di noi è isolato da possibili contatti e circolazione. Senza distinzione di residenza, professione e ceto sociale; nei paesi e nei condominii”.

Il parere del Direttore dell’Ospedale Covid Santissima Trinità di Cagliari, il dottor Sergio Marracini, fa capire, che di fatto, il virus è più “vivo” che mai, lo dimostrano i continui casi di positività riscontrabili ogni giorno.

Oggi, domenica 11 ottobre, come già scritto nel precedente servizio, ci sono 143 nuovi positivi: “Il numero reale dei positivi è molto più alto di quello ufficiale perché la gente testata è una minima parte – sottolinea Marracini - amici, parenti e conoscenti: tutti oggi sono possibili contatti. La protezione, con e verso chiunque si incontri e si frequenti, è necessaria per evitare che cresca il numero dei positivi che ieri erano asintomatici, oggi sono possibili sintomatici e domani possibili ricoveri in ospedale”.

“Non si può pensare di scaricare sul sistema ospedaliero e sanitario la difesa del nostro territorio che ormai è completamente invaso. Non dimentichiamoci che – aggiunge - mentre le altre regioni hanno avuto la pausa estiva per riorganizzare gli ospedali e il sistema territoriale, in Sardegna non abbiamo mai avuto nessuna pausa: quando in ospedale c’erano ancora pazienti della “prima ondata”, sono arrivati quelli della “seconda”. Il personale sanitario, di ogni ordine e grado, è molto stanco e emotivamente provato. Va sostenuto e non accerchiato nel tentativo di trovare, come si fa spesso in Italia, il colpevole. Può sembrare banale e ripetitivo – rimarca Marracini - ma è importante: il comportamento individuale, responsabile e di buon senso, l’uso delle mascherine per la protezione propria e del prossimo la vaccinazione antinfluenzale, evitare sia gli allarmismi che i menefreghismi dannosi, abbassiamo i toni perché il momento è difficile ma ne usciremo comunque”.

(Nella foto, da destra: Dott. Sergio Marracini, Direttore P.O.U. Cagliari. Dott. Giuseppe Pes, Primario Cardiologia P.O.U. Cagliari. Dott. Roberto Perra, Primario Pneumologia P.O.U. Cagliari. Dott. Aldo Caddori, Capo Dipartimento Area Medica P.O.U. Cagliari)