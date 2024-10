Peggiora un po’ ovunque, in Sardegna, la situazione sul fronte dei contagi da Covid. Anche a Macomer, dove il sindaco Antonio Onorato Succu ha firmato un'ordinanza con la quale sospende le lezioni in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado da domani fino al 14 aprile.

Il primo cittadino non ha escluso provvedimenti più restrittivi in caso di ulteriore peggioramento. "Se i numeri dovessero continuare a crescere sarò costretto a firmare un'altra ordinanza stavolta per la zona rossa - spiega Succu all'Ansa - I contagi fino a stamattina erano 44 ma aspettiamo gli esiti di nuovi tamponi. Ormai la variante inglese impazza e le varianti minoritarie sono in agguato: bisogna fare la massima attenzione. Per questo se la curva continuerà a crescere dovrò decretare la zona rossa".