Proseguono le attività di screening Covid-19 attraverso test sierologico per il personale docente e scolastico nei territorio della Assldi Cagliari (Area Vasta, Area Ovest, Quartu Sant'Elena). Nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse, si comunica che i test sierologici rivolti al personale scolastico dei distretti Area Vasta, Area Ovest e Quartu Parteolla verranno effettuati nel Padiglione G Cittadella della Salute, via Romagna Cagliari (piano terra ingresso Centro Alzheimer) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Per una proficua gestione delle tempistiche nell’esecuzione dei test sierologici, è il personale dei Distretti che contatta i dirigenti scolastici per calendarizzare gli accessi del corpo docenti e del personale scolastico alle giornate di screening.

Tutti i docenti e il personale scolastico, che non abbiano già provveduto, possono quindi fare il test sierologico recandosi in via Romagna a Cagliari-Padiglione G. Al momento del test è necessario essere muniti di un documento di identità e della tessera sanitaria. L’utente dovrà poi dichiarare la qualifica, l’istituto di appartenenza e un contatto telefonico e/o e-mail attivo.