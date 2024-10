“Si è conclusa la 6^ giornata dedicata al tracciamento del Coronavirus. Ricordo che le persone positive vengono immediatamente contattate dall’ospedale militare per essere sottoposte a tampone molecolare. Fin ad ora le persone risultate positive sono persone che hanno sviluppato gli anticorpi in occasione di precedente contagio ma che allo stato attuale non sono contagiose. Oggi oltre al normale test sierologico sono stati effettuati anche i test rapidi tamponi nasofaringeo ai bimbi delle elementari che hanno aderito al progetto tramite la scuola. Voglio rivolgere a loro tanti complimenti: sono stati davvero bravi e coraggiosi. “ è fastidioso” mi è stato detto da alcuni “ ma si può fare”. Ringrazio la dottoressa Sedda che si è occupata personalmente dei bambini. Ne approfitto per ringraziare tutti gli operatori sanitari che pro bono stanno mettendo a disposizione la loro professionalità. Inizio con i medici: Dott Floris, la Dottoressa Papi e la Dottoressa Loi. Tutti gli infermieri che fino ad ad si sono alternati nelle 6 giornate: Graziella Monni, Maria Melis, Marta Podda, Andrea Atzori, Lina Zoroddu, Marcella Lai, Valeria Fanni, Francesca Floris, Loredana Manca, Rosalba Contu, Victoria Marchetto, Valentina Melis, Elisabetta Fissore, Mattia Accocci, Ioselito Mattana, Elisabetta Fadda, Giusy Desogus. Grazie a tutti i volontari della Misericordia, Protezione Civile, Barracelli, Pro Loco Assemini. Grazie al nostro Comando dei vigili che si occupa del coordinamento, all’assessore Cristiana Ruggiu. Grazie di cuore a tutti. L’esperienza che stiamo vivendo insieme, è un dono prezioso, grazie davvero”.

Lo scrive la sindaca di Assemini, Sabrina Licheri, a margine della sesta giornata dedicata al tracciamento per la popolazione, per garantire ancora una volta la massima attenzione per la prevenzione della diffusione del tremendo virus.