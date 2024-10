Sardegna sotto i cinquecento casi giornalieri di Covid. Nell'ultimo bollettino si sono registrati 467 ulteriori casi confermati di positività (di cui 447 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2866 tamponi.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che sono 10, mentre i ricoverati in area medica sono 104 (tre in meno). Sono 12275 le persone attualmente in isolamento domiciliare (-1021). Si registrano inoltre quattro decessi: due nella ASL di Nuoro e altri due nella ASL di Sassari.