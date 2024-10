Secondo quanto emerge dal monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid in Italia, ora all'esame della cabina di regia e che saranno presentati nel pomeriggio, la Sardegna regista l’Rt più basso d’Italia.

Con 426 casi e un'incidenza settimanale che si aggira sul 26,5 e un R(t) a 0.61 la Sardegna viaggia diretta verso la zona bianca, che aveva già conquistato in solitaria a fine febbraio.

Per l'Isola si tratta della seconda settimana consecutiva con indici bassi nella curva epidemiologica e secondo l'ultimo decreto legge del Governo, datato 18 maggio, per arrivare in zona bianca ora basta che l'incidenza settimanale dei contagi sia "inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive".

COSA CAMBIA IN ZONA BIANCA Per le regioni che si troveranno in fascia bianca non esisterà più il coprifuoco mentre resteranno valide le regole di comportamento, mascherina e distanziamento sociale. Misure contenute nel nuovo dl sulle riaperture, approvato dal Consiglio dei ministri lunedì scorso e firmato ed emanato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, martedì 18.