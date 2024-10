In Sardegna le persone vaccinate contro il Covid-19 sono 1.357.802, che rappresentano l'85% della popolazione. Secondo il report governativo, a oggi sono state somministrate 2.681.110 dosi, ma ne mancano 176.951 per raggiungere il 90% dei sardi vaccinati.

Campagna di inoculazione che, tuttavia, nelle ultime settimane ha subito un pesante rallentamento, soprattutto per quanto riguarda le prime dosi e quelle pediatriche (queste ultime ferme sotto il 45%), con l'obiettivo 90% entro l'estate sempre più lontano.

Situazione in crescita per quanto riguarda invece la fascia over 60, dove si supera il 92% di copertura rispetto alla platea, mentre tra coloro che hanno risposto meno alla campagna di vaccinazione c'è la fascia tra i 30-39 anni, con poco meno dell'84%.