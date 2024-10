Il presidente della Regione Christian Solinas ha firmato una nuova ordinanza con la quale dà il via libera agli arrivi nelle seconde case in Sardegna dalla penisola.

Solinas ha prorogato le ordinanze in merito alla registrazione dei passeggeri sul portale di Sardegna sicura, ai test di ingresso e ai controlli nei porti e aeroporti.

Gli ingressi per recarsi nelle seconde case saranno consentiti "salvo ulteriore proroga esplicita o diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus".

Fino a oggi, i non residenti potevano raggiungere le proprie abitazioni nell'Isola solo "in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza regionale n.5/2021".