Sarà operativa da lunedì 30 la piattaforma online progettata dall'assessorato regionale della Sanità per il tracciamento dei contagi in Sardegna. Il sistema è stato testato e la prova è andata bene.

Nel portale saranno caricati i dati dei positivi, dei cittadini in isolamento domiciliare e dei tamponi molecolari effettuati: così i sindaci, che da tempo chiedevano un sistema simile, avranno la situazione sotto controllo.

A partire dal 30 novembre a tutti i primi cittadini saranno consegnate le credenziali per entrare nel sistema. Basterà una password per conoscere in tempo reale la situazione in tutti i 377 Comuni della Sardegna. Le novità sulla piattaforma erano state annunciate due giorni fa dall'assessore alla Sanità Mario Nieddu e dal commissario straordinario dell'Ats Massimo Temussi, durante un'audizione nella commissione Sanità del Consiglio regionale.

(Fonte Ansa Sardegna)