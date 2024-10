La Sardegna è la regione con il più basso tasso di trasmissibilità di contagi da Covid. L'ultimo report dell'Istituto superiore di Sanità registra infatti un indice R(t) a 0,84, miglior risultato in Italia. Lo riporta ufficialmente l’Ansa Sardegna.

Una settimana fa era a 1. Tutto questo conferma l'Isola in fascia gialla, quindi tra le pochissime regioni dove le restrizioni non si sono inasprite rispetto a quanto stabilito nell'ultimo Dpcm del Governo. "Siamo soddisfatti - dice l'assessore della Sanità Mario Nieddu - nonostante criticità mai negate, ma alle quali lavoriamo assiduamente, è evidente che le nostre azioni contribuiscono a tenere basso l'indice di contagio".

Meno buono l'indicatore sull'occupazione delle terapie intensive. Secondo l'Agenzia per i servizi sanitari regionali la Sardegna registra un 38%, superando di 0,8% la soglia critica del 30%. Fino all'11 novembre l'Isola è sempre stata sotto questo limite. Attualmente i ricoverati in intensiva sono 69. Per fronteggiare la seconda ondata di contagi, la Regione ha varato un piano a 40 giorni che prevede l'attivazione modulare fino a 970 posti letto totali, di cui oltre 200 di terapia intensiva. (Fonte Ansa Sardegna)