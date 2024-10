Per il secondo giorno consecutivo la Sardegna ha fatto registrare oltre 3mila contagi giornalieri di Covid. E sono otto i decessi. Nello specifico, sono 3.501 i casi confermati di positività (di cui 3068 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.610 tamponi per un tasso di positività che sale dal 30 al 40,6 per cento.

In leggero calo la pressione sugli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, uno in meno. I pazienti ricoverati in area medica sono 143 (-7). Sono invece 32.125 le persone attualmente in isolamento domiciliare (+1130).

Otto i decessi: un uomo di 79 anni residente nella provincia di Oristano; tre donne di 88, 89 e 97 anni e un uomo di 69, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due donne di 75 e 81 anni e un uomo di 65 anni, residenti nella provincia di Nuoro.