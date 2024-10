L’annuncio lo ha dato la sindaca di Decimomannu, Anna Paola Marongiu e di fatto conferma ciò che aleggiava da qualche settimana in municipio: i numeri in salita dei casi di positività al virus Covid-19, non facevano ben sperare, sfortunatamente, facendo svanire (come di fatto è accaduto ad esempio anche per Sestu, per San Gemiliano, con l'annuncio della sindaca Paola Secci), l’appuntamento tanto atteso dai sardi per la tradizionale Sagra di Santa Greca.

“Questo è il comunicato che mai avrei voluto fare – scrive la sindaca – la pandemia ha cambiato le nostre abitudini, i nostri comportamenti e il modo di esprimere le nostre emozioni, tuttavia non può e non deve farci dimenticare le nostre tradizioni culturali e religiose, insomma, a malincuore, devo dirvi che la Festa della nostra amata Santa Greca quest'anno, nell'anno del Covid, non potrà realizzarsi in tutto il suo splendore. Come Amministrazione – dice Anna Paola Marongiu - abbiamo cercato in tutti i modi di preparare con polizia locale e ufficio tecnico un piano di sicurezza anti Covid, abbiamo fino ad oggi confidato in un andamento della curva epidemiologica tendente allo zero. Così in questi mesi estivi abbiamo lavorato attraverso incontri con il Prefetto e con le massime autorità delle forze dell'ordine, polizia locale, ufficio tecnico, per trovare soluzioni tali da poter realizzare la festa nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid. Purtroppo il divieto di assembramenti, il rispetto della distanza di sicurezza e in ultimo, l'incremento dei contagi, non ci permettono di vivere la nostra sagra così come ad ora l'abbiamo vissuta, con i suoi 400 operatori commerciali dislocati nelle nostre vie, gli spettacoli viaggianti, gioia di grandi e piccini, le locande, i chioschi e i carri panino per molti a settembre appuntamento annuale”.

L’amarezza

“Tutto questo, con molta tristezza e preoccupazione – prosegue la sindaca Marongiu - significherà un duro colpo per tutti gli operatori per i quali la sagra rappresenta talvolta l'unico serio introito per tutto l'anno, ma vi chiedo, aiutatemi a mantenere i colori e i profumi delle strade addobbate a festa perché se bancarelle, giochi e festeggiamenti civili non ci saranno, prepariamoci cmq ad aspettare Santa Greca nelle nostre case...con il nostro parroco don Andrea, porteremo la nostra amata Santa Greca lungo le strade affinché possa raggiungervi almeno in vicinanza delle Vostre case. La processione si terrà dunque in maniera contingentata così come prescritto dalle norme anti Covid, ma sì farà. Non potremo tutti andare al seguito della Santa, ma potremo aspettare il suo passaggio nelle strade, in prossimità delle nostre case, senza creare assembramenti. Anche la presenza alle messe ,che si svolgeranno all'aperto, dovrà essere contingentata, ma per permettere a tutti di rivolgere una preghiera, un pensiero a Santa Greca, la Messa solenne di domenica sarà trasmessa in diretta a Videolina. Non appena completato e approvato il piano di sicurezza, sarà pubblicato il programma religioso che , seppure con modalità differenti, sarà rispettato in tutti i suoi storici ed emozionanti appuntamenti. Anche in questo momento, in questa ulteriore fase Covid, continuo a dirvi non lasciatevi andare. Continuiamo a utilizzare la mascherina – conclude la sindaca di Decimomannu - rispettate il distanziamento sociale, dobbiamo vincere questa battaglia. E non sentitevi soli, viva Santa Greca e attrus annus mellus.

Sempre Con un sorriso, la sindaca”.