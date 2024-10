Il peggio è alle spalle e il comune di San Teodoro è pronto a passare in zona bianca. Lo farà giovedì 11 marzo dopo due settimane in zona rossa per via dei casi di variante inglese registrati a fine febbraio.

“Si ricorda ai cittadini che da giovedì 11 marzo 2021 il nostro Comune si allineerà alle disposizioni regionali passando in zona bianca” si legge in un post pubblico sui social dall’amministrazione comunale. Riaprirà il Micronido comunale e riprenderanno le attività didattiche in presenza per tutte le classi dell’Istituto Comprensivo e ripartiranno le attività, come bar e ristoranti, costrette a fermarsi con il passaggio in zona rossa.