“Salgono a 17 i casi di positività al Coronavirus rilevati a Samassi. Convocato per domani mattina alle ore 10.30 il Centro Operativo Comunale per attivare tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione del virus nel Comune di Samassi. Nel frattempo, considerato l’elevato numero di tamponi in fase di effettuazione, visti i nuclei familiari coinvolti nei test e l’impossibilità di determinare con esattezza il numero e l’età delle persone interessate dallo screening; in via precauzionale, con l’ordinanza n. 21 del 11.10.2020, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di Samassi con effetto immediato e fino a tutta la giornata di martedi 13 ottobre 2020. Si chiede di divulgare l’informazione, di mantenere la calma e di attendere ulteriori aggiornamenti. Grazie della collaborazione".

Questo è l’annuncio pubblicato sui social, dal sindaco di Samassi, Enrico Pusceddu: intanto continuano le attività di screening nel centro abitato a cura dell'Ats Sardegna. L'ordinanza odierna, la numero 21 firmata da Pusceddu, prevede la chiusura delle scuole cittadine fino a martedì 13 ottobre.