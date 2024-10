Questa settimana tutte le Regioni e Province autonome - Sardegna compresa - sono classificate a rischio moderato. Lo rileva il monitoraggio settimanale della Cabina di regia, i cui dati sono comunicati dall'Istituto superiore di sanità (Iss).

Per quanto riguarda l'incidenza settimanale, in Sardegna si contano 40,8 casi ogni 100mila abitanti, in aumento di 8 punti ma sempre sotto la soglia dei 50 casi.

E' uno dei dati più bassi d'Italia (meglio solo Basilicata e Puglia), mentre la percentuale di ricoveri di pazienti Covid in area medica è del 2,6%, in terapia intensiva del 4,9%; entrambi i dati ben al di sotto della soglia critica.