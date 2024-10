Scende ancora il livello dell'indice di contagiosità in Sardegna. Secondo quanto apprende l'ANSA, l'ultimo Rt registrato si attesta a 0,81.

Numeri da zona gialla per una Regione ancora in zona rossa. Così, la Sardegna, da lunedì dovrebbe ritornare in arancione. Non è ancora chiaro se per altri 14 giorni o solo per una settimana. Le ordinanze del ministero della Salute hanno infatti validità per due settimane, a meno che - era scritto nell'ultima riguardante la Sardegna - gli indicatori non migliorino. Sono attualmente in corso le interlocuzioni della Regione con il ministero per chiarire un aspetto così cruciale.

Dopo l'ultimo monitoraggio dell'Iss che ha decretato per l'Isola una terza settimana in zona rossa, l'assessore della Sanità Mario Nieddu aveva fatto presente che "siamo puniti quando ormai siamo fuori pericolo"