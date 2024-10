“Per tre giorni il report giornaliero ha riportato un numero di positivi che non superava i 10, poi, da un giorno all’altro, ci ritroviamo con 491 casi in più. E questo problema non è la prima volta che si verifica. È già successo ai primi di dicembre con il numero dei decessi, a cui all’improvviso ne sono stati aggiunti 43 avvenuti nel periodo precedente. Così facendo si rischia di compromettere l’azione degli amministratori locali che devono assumere decisioni, a volte anche gravose, in base alla diffusione del contagio. Più volte abbiamo denunciato questo black-out comunicativo”.

E’ furente il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, che aggiunge: “Io e altri sindaci abbiamo anche emesso specifiche ordinanze perché venisse inviato giornalmente alle amministrazioni il dato locale su nuovi positivi, decessi, persone in quarantena e pazienti negativizzati. Dopo un primo momento in cui sembrava che tutto stesse finalmente funzionando ora siamo tornati al punto di partenza. Se il problema come sembra è sempre causato dalla carenza di personale – dice il sindaco Aoddu - si provveda subito a porre rimedio con soluzioni definitive e non attraverso interventi provvisori che risolvono la situazione solo in apparenza o solo per pochi giorni. Le amministrazioni hanno necessità di avere il quadro della situazione sotto controllo per capire se e quali provvedimenti vanno eventualmente adottati. Anche i cittadini, giustamente, ci chiedono ogni giorno novità sull’andamento dei contagi, hanno diritto di essere tenuti informati” – ha concluso Andrea Soddu, primo cittadino a Nuoro.