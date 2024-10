Eccoli, tutti insieme, con mascherine rigorosamente indossate, che coprono il loro sorriso, con la loro disperazione ”apparecchiata” in piazza Del Carmine. Sono loro, l’esercito di ristoratori, gestori di locali e maestranza sul lastrico, dopo le nuove direttive imposte dal Dpcm.

A Cagliari, da tutta l’Isola, (Sassari, Oristano, Nuoro), in centinaia a manifestare, con la loro presenza, una situazione davvero molto difficile che grava sul conto economico di altrettante aziende che faticano già di per se ad andare avanti e che rischiano di chiudere definitivamente le serrande. Presente in città, anche il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, Emanuele Frongia di Fipe ConfCommercio, oltre ad Alberto Bertolotti (Presidente ConfCommercio) e forze dell'ordine.