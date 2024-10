Sono riprese le attività del Pronto Soccorso all'ospedale San Martino di Oristano, dopo lo stop resosi necessario nei giorni scorsi per alcuni casi di Covid tra gli operatori sanitari. L'area è stata completamente liberata dai pazienti contagiati e i locali sanificati.

Allestita un'area interna vestizione/svestizione per il personale e contrariamente a quanto accadeva in passato, il pronto soccorso non accoglierà i pazienti con diagnosi Covid già accertata, ma solamente quelli con altre patologie o con sintomi riconducibili al Nuovo Coronavirus. I pazienti con il virus seguiranno percorsi separati e verranno accolti nell'area Obi, ma grazie al più rapido collegamento con i reparti Covid dell'Isola e alla regia del bed manager Ats/Ares, sarà possibile disporne il trasferimento più velocemente.

E' stata inoltre completata la temporanea riconversione del reparto di Medicina interna del San Martino di Oristano in reparto Covid. Potrà ospitare fino a 45 pazienti. Per lo stesso periodo saranno accolti al Mastino di Bosa i pazienti che necessitano di ricovero in Medicina. Tutti gli altri reparti ospedalieri rimangono regolarmente operativi. La direzione della Assl di Oristano ha disposto che venga sottoposto a tampone ogni 15 giorni tutto il personale ospedaliero.