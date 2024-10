Secondo quanto ricostruito dai carabinier, stavano preparando tutto per ospitare un rave party illegale di grandi dimensioni nelle campagne di Perfugas. le tende già piazzate, casse acustiche e impianti stereo scaricati dai camper. Ma poco prima che iniziasse il raduno sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Valledoria, che hanno identificato oltre trenta persone.

I militari sarebbero stati insospettiti dall'andirivieni di auto e furgoni, alcuni con targhe straniere o di altre province, registrato nel corso di tutta la giornata. Alle 23, dopo un lungo appostamento, gli uomini dell'Arma sono entrati in azione in un terreno privato in località "Sa contra cana".

Tutta l'area sarebbe stata già invasa da furgoni e auto viste transitare in paese durante tutta la giornata. Una trentina di ragazzi aveva già montato le tende e collegato gli impianti stereo e le casse. I carabinieri hanno contattato il proprietario del terreno, che si sarebbe dichiarato ignaro di quanto stava accadendo. Tutti i presenti sono stati identificati e persuasi a smontare tutto e andare via. Nei loro confronti potrebbero scattare sanzioni.