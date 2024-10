“Questo pomeriggio sono iniziati i tamponi ai quali verranno sottoposti duecento settanta tra studenti e personale scolastico delle primarie di via Roma e Parigi. In accordo con l’Ats, e dopo il sopralluogo di un responsabile nella struttura di via Roma, allestita questa mattina secondo le loro indicazioni e ovviamente nel pieno rispetto delle prescrizioni. Si procederà per gruppi di cento, sino a questa sera: un arco di tempo che dovrebbe consentire al personale sanitario di effettuare tutti gli esami. Sul posto anche i vigili, che ringrazio per il loro prezioso supporto, e le guardie che ci stanno aiutando ad assicurare il rispetto delle norme di distanziamento. In tutto questo, sperando che gli esiti che arriveranno a breve possano essere tutti negativi, mi dispiace notare che anche in un momento difficile come quello che stiamo affrontando ci sia qualcuno che riesce a fare polemiche per il traffico o addirittura si mette a sindacare sul luogo scelto per fare i tamponi e sulle modalità. Che non ho certo deciso quando mi sono svegliato questa mattina. Impariamo, almeno ora, a fare una scala di priorità delle problematiche, perché se ancora non fosse chiaro siamo in piena emergenza. Si sarebbe potuto organizzare il tutto meglio? Magari si, ma oggi vi chiedo di essere tolleranti, di usare buon senso e ovviamente il rispetto delle norme che spero non ci sia più bisogno di ripetervi”.

Lo scrive sui social, il sindaco di Selargius Gigi Concu, per stemperare le sterili polemiche sulle lunghe code nel centro abitato, dovute per lo più, anche agli spostamenti di giovani e adulti, ma soprattutto di studenti, che si stanno sottoponendo ai tamponi.