Raffica di controlli e sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti Covid nel fine settimana a Sassari. La Polizia di Stato ha controllato circa un migliaio di persone e più di 50 esercizi pubblici, riscontrando una serie di irregolarità per cui gli agenti hanno elevato 25 multe su persone e disposto la temporanea chiusura di 5 attività.

L'attività degli agenti si è concentrata nel centro storico dove è stato chiuso un circolo gestito da un cittadino nigeriano. A poca distanza, in corso Vittorio Emanuele, è stato chiuso un altro bar per assembramento eccessivo di avventori, gran parte di loro in stato di ebbrezza alcolica.

Gli assembramenti si sono registrati anche in via Torre Tonda, dove sarebbe stato quasi impossibile transitare per la presenza di numerosi tavolini sulla sede stradale e avventori in numero superiore a quattro per tavolino. Anche in questa circostanza un bar è stato chiuso. All'Emiciclo Garibaldi e in via Lamarmora sono stati invece chiusi rispettivamente un bar e un circolo. In via Roma è stato sanzionato il proprietario di un'attività per aver organizzato una serata con karaoke senza autorizzazione. Una ragazza minorenne in evidente stato di ebbrezza alcolica che è stata affidata ai genitori.

Controlli sono stati effettuati anche dalla Polizia locale che ha verificato il rispetto dei Dpcm in oltre 80 locali; fra questi ne sono stati sanzionati due per violazione delle norme per il contrasto al diffondersi del coronavirus e uno perché somministrava alcolici a minorenni. Un esercizio di Predda Niedda è stato multato perché non aveva il cartello con i posti disponibili in base alle norme anti-Covid e soprattutto non aveva il registro con i nomi e i riferimenti per tracciare eventuali contagi. Sanzionato anche un altro locale, questa volta al centro, che creava assembramenti.