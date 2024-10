Sono 3 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati oggi a Oristano e comunicati al sindaco Andrea Lutzu dalle autoritarie sanitarie della Asl di Oristano.

Sempre dalla Asl arriva la comunicazione della quarantena per tutti i bambini (una cinquantina) dell’asilo nido di via Campania a causa della positività dei familiari di un alunno.

La quarantena, che è stata disposta anche per il personale più a stretto contatto con i bambini, durerà fino al 3 novembre compreso. Per effetto dell’aggiornamento odierno i casi positivi accertati in città dall'inizio di settembre salgono a 195 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 223), i pazienti guariti sono 69 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 94), mentre i soggetti ancora in cura sono 124. I pazienti ricoverati in ospedale sono 15, di cui 12 per Covid-19 e 3 per altre patologie. Due i pazienti deceduti.