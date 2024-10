A Dolianova dal 15 dicembre, al campo sportivo Santa Maria, è operativo il Centro tamponi. Nato dalla collaborazione tra Amministrazione e medici di base, consentirà di eseguire i tamponi antigenici Covid 19 in modalità “drive in”, forniti dall’Ats, in una sede messa a disposizione dal Comune. Il servizio è rivolto ai pazienti assistiti dai medici di famiglia di Dolianova. Il Sindaco Ivan Piras, forte sostenitore dell’iniziativa, commenta: «Con questo progetto intendiamo agevolare i medici di medicina generale che non dispongono di uno studio medico idoneo per l’esecuzione del tampone per il test del Covid-19. Potranno infatti inviare al Centro i propri assistiti che necessitano di sottoporsi al tampone tramite prenotazione. In questo modo si potranno effettuare il test in tutta sicurezza, evitando le code».

«Il funzionamento», prosegue il sindaco, «è semplice: l’appuntamento per il cittadino coinvolto nella rete dei contatti con soggetti positivi, quindi altamente a rischio, sarà prenotato dal suo medico di famiglia per la verifica a fini preventivi. Nessun cittadino potrà recarsi al Centro tamponi se non sarà dotato di prenotazione». Gli orari e i giorni del test saranno comunicati al momento della prenotazione. Il primo cittadino sottolinea l’importante lavoro di collaborazione che ha consentito l’iniziativa, ringraziando i medici, l’associazione di volontariato di protezione civile Radio Club, l’Ats (che ha fornito i tamponi) e il responsabile della Protezione civile del Comune ing. Mulas. Maggiori particolari saranno forniti durante una diretta Facebook sulla pagina “Ivan Piras Sindaco”, in programma giovedì 17 dicembre alle ore 12.30.