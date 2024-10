“Anche a Nule è stata comunicata ufficialmente la prima positività al Covid-19. Il paziente, da me sentito, sta bene e si trova in isolamento. Niente panico mi raccomando ma un utilizzo maggiore delle precauzioni già esistenti, soprattutto per ciò che riguarda il distanziamento sociale. Non c'è vergogna ad ammettere di aver paura ed a proteggersi, la vera ignominia è utilizzare il virus per continuare a veicolare ignoranza, perché discoteca o meno tutti potremmo contrarre il Coronavirus e questa di sicuro non è assolutamente una colpa. Pertanto guardare avanti consapevoli di essere umani e perciò non immuni da tutto. Per qualsiasi informazione sono disponibile a qualsiasi ora. Non abbiate remore a contattarmi”.

Così l’annuncio ufficiale del sindaco di Nule, Antonio Giuseppe Mellino, il quale comunica ai suoi concittadini la notizia giunta dall’Ats circa il caso di un contagio: ovviamente il sindaco chiede alla cittadinanza la massima e scrupolosa attenzione nel seguire tutte le regole per evitare il diffondersi del Covid.