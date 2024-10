In calo anche in Sardegna, come da trend nazionale, la pressione sugli ospedali. Secondo l'ultimo report di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) la percentuale di pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva rispetto ai posti letto disponibili è sempre sopra la soglia del 30% ma è calata al 38% dopo aver toccato il 41% il 25 novembre scorso.

Al 36% - quindi sotto la soglia critica del 40% - l'andamento della percentuale sui posti letto occupati in area non intensiva. In questo caso la tendenza che si registra è in crescita, considerato che l'11 novembre scorso il valore si attestava al 30%. E' invece dello 0,72, quindi tra i più bassi d'Italia, l'ultimo dato disponibile sull'indice di contagiosità R(t). (Fonte Ansa Sardegna)