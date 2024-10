Aumentano i contagi da Covid nel Sassarese e l’Ats, per far fronte a eventuali nuovi ricoveri, riapre il reparto Covid all’ospedale Marino di Alghero. Anche perché nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari, che da circa un mese aveva ripreso anche i ricoveri dei degenti ordinari, i 10 posti letto riservati ai pazienti Covid sono tutti occupati. Al completo anche gli 11 letti per gli ammalati ordinari. Sono due le persone positive al Coronavirus ricoverate in terapia intensiva.