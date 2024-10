Il sindaco di Buddusò, Massimo Satta, ha diffuso una nuova comunicazione rivolta ai cittadini in merito all'emergenza Covid. "Mi sono appena pervenuti i dati ATS relativi agli esiti dei tamponi effettuati - spiega il primo cittadino - e il numero dei positivi al Covid 19 in paese è risultato in calo da 90 a 62".

"Per questo - prosegue Satta - io assieme all'amministrazione abbiamo deciso di allentare le misure restrittive. Gli effetti positivi delle restrizioni imposte sino ad ora sono evidenti, e per non renderli vani è necessario che ognuno si attenga alle regole".

Nel centro del Monteacuto rimangono sospese le attività scolastiche in presenza. E' prorogata inoltre la chiusura al pubblico degli uffici comunali, che garantiranno comunque i servizi essenziali ricevendo previo appuntamento telefonico. Ancora chiusi il parco giochi e gli impianti sportivi.

Buone notizie per quanto riguarda bar e attività di ristorazione, che possono riprendere le attività fino alle ore 14 di tutti i giorni, festivi compresi. Rimane consentito il servizio di asporto e consegna a domicilio fino alle 22. Consentiti tutti i giorni, fino alle 14, anche i servizi alla persona come estetisti, orologerie, profumerie, fioristi, commerci di abbigliamento e calzature. Via libera al mercato rionale del giovedì e all'attività motoria personale e sportiva all'aperto. Rimane vietata qualsiasi forma di raduno conviviale.