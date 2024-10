“Il momento che stiamo vivendo tutti noi è particolare. Purtroppo mi sono trovato a svolgere il ruolo di assessore comunale con innumerevoli difficoltà quasi fin da subito. Non mi arrendo di certo e mi sono rimboccato come sempre le maniche. Anche in questo caso, ci sono stati tantissimi ostacoli da superare, ma alla fine la città avrà il suo Albero di Natale, le sue luminarie e tutto quanto sarà possibile in base alle disposizioni previste. È dura, lo so bene, ma sono sicuro che tutti insieme riusciremo a superare anche questo in attesa di tempi migliori. Teniamo duro. Un abbraccio, cordiali saluti e buon fine settimana”.

E’ ottimista l’assessore comunale al Commercio, Alessandro Sorgia, che ha voluto comunque manifestare la vicinanza alla popolazione, ai commercianti, a tutte le categorie merceologiche duramente colpite dal Coronavirus.

Cagliari Turismo

“L'amministrazione comunale, come di consueto, ha già autorizzato l'installazione delle luminarie di Natale che contribuiranno ad abbellire le vie della città e a breve la avvolgeranno dentro un abbraccio colorato. Piazza Garibaldi ospiterà il grande e luminoso albero di Natale. Un gesto per celebrare la festività più sentita dell'anno, capace di scaldare i cuori di adulti e bambini, nonostante l'emergenza sanitaria in corso. Un augurio carico di speranza e di salute accomunerà ognuno di noi”. E’ scritto sulla fan page Cagliari Turismo, con la bellissima immagine postata sempre su Fb, di Stefano Marroccu.