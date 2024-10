“Dopo una giornata passata al telefono e in videoconferenza intervengo sulla complessa situazione determinata dal contagio di 8 pazienti e altrettanti operatori sanitari presso l’Ospedale di Isili. Insieme ai colleghi della Commissione Sanità della Comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo, considerate le criticità dovute anche alla carenza di personale, abbiamo chiesto in maniera determinata l'intervento dell'Azienda Sanitaria per trasferire urgentemente i pazienti positivi dall'Ospedale San Giuseppe ad una struttura Covid hospital. Anche al nostro territorio deve essere garantita una tutela sanitaria degna di questo nome. Occorrono risposte concrete nella gestione dell'emergenza. Le nostre rivendicazioni sono indicate in un documento redatto in Commissione Sanità della Comunità montana Sarcidano-Barbagia di Seulo all’Ats. Intanto si è conclusa la prima seduta di tamponi organizzata dall'Amministrazione Comunale. Gli 81 tamponi effettuati sono risultati tutti negativi. Un ringraziamento al dottor Carlo Trogu, alla Coop. Rosso Soccorso, alla Protezione Civile Sarcidano e alla Polizia Locale”.

Così il sindaco Luca Pilia, sindaco a Isili, sui social, nel commentare la situazione dei contagi e del focolaio all’interno del nosocomio San Giuseppe di Isili, con la pressante ed urente richiesta di intervento inviata all’Ats.